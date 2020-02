Racing Genk wil ex-trainer Clement een hak zetten

Greenyard Maaseik stunt met 3-2 opnieuw in de Steengoed Arena. Een bitterzoete overwinning, want ondanks de winst, gaan de mannen van Joel Banks niet door naar de kwartfinales in de Champions League. Maaseik moest namelijk winnen tegen de Poolse grootmacht Jastrebzki. En hopen dat een nummer twee in een andere poule verliest, want enkel de groepswinnaars en de drie beste tweedes stoten door.