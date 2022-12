Nu het WK voetbal achter de rug is, staat het vizier weer op het vaderlandse voetbal. STVV en Racing Genk moeten morgenavond vol aan de bak in de Beker van België. STVV op bezoek bij Club Brugge. Racing Genk krijgt Anderlecht over de vloer. Voorlopig is het nog wachten op WK-ganger Bilal El Khannouss. En ondanks zijn afwezigheid is de kans groot dat hij morgen speelminuten krijgt, al is het vrij ondenkbaar dat hij zal starten. Wouter Vrancken blikte vanmiddag vooruit.