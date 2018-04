In TVL Sportcafé gaan we ook dit jaar elke week op zoek naar de technisch meest begaafde voetballer of voetbalster van Limburg. We testen je vaardigheden in een skillgame, een hindernissenparcours tegen de klok. Pieter Vos van KDH Jeuk gaat de uitdaging aan. “Het was een pittig parcours, maar het ging best goed,” zegt Vos.