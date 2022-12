Racing Genk wil morgen scalp van Anderlecht in beker: "Mogelijk krijgt El Khannouss speelminuten"

STVV en trainer Bernd Hollerbach hebben besloten om het contract, dat eind dit seizoen afloopt, niet te verlengen. Bernd Hollerbach informeerde de club over zijn voornemen om aan het eind van dit seizoen afscheid te nemen. STVV respecteert deze beslissing, zegt CEO Tateishi: “We willen coach Hollerbach bedanken voor zijn inzet en professionalisme. Hij heeft een prima job gedaan, wat resulteerde in goede resultaten. Denk maar aan vorig seizoen, toen we een reeks van 9 wedstrijden zonder nederlaag neerzetten en op een mooie 9de plaats eindigden. En ook dit seizoen presteerde het team degelijk. Bernd was een goede trainer en vriend de voorbije twee jaren. Ik wens hem dan ook veel succes bij zijn volgende uitdaging.” “Dit is geen beslissing die is ingegeven door negativisme. Ik voel me nog altijd in mijn sas bij STVV. Iedereen die mij kent weet dat ik alles voor Sint-Truiden zal blijven geven, tot de laatste dag van mijn contract. We willen dit mooie hoofdstuk in schoonheid afsluiten”, aldus de coach. Door de beslissing op dit moment kenbaar te maken, heeft STVV de kans om een geschikte opvolger te zoeken.