Na de gemiste penalty van Tolu Arokodare kreeg de spits van Racing Genk heel wat bagger over zich heen. Maar het team blijft in hun spits geloven. Assistent-trainer Kevin Van Dessel probeert Tolu ervan te overtuigen dat hij nog meer in zijn mars heeft dan dat hij al heeft laten zien. Zo willen ze hem nog meer in de diepte kunnen uitspelen, dat vertelde Van Dessel in TVL-Sportcafé. Paniek is er niet want met nog twee wedstrijden te gaan heeft Racing Genk zijn lot nog in eigen handen om in Play Off 1 te eindigen.