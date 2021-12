In de Champions League volleybal heeft Greenyard Maaseik gisteren met 0-3 verloren van Dynamo Moskou. Maaseik onderging de wet van de sterkste tegen het Europese topteam en zag in de eerste set ook spelverdeler Javad uitvallen. Coach Joel Banks gaf zijn jonge spelers alle kansen om zich te meten met de Russische kampioen, maar Maaseik was -soms letterlijk- een maatje te klein. Na de nederlaag in Ankara staan de Maaseikenaren voorlopig laatste in de poule.