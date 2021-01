- De eerste coronavaccins zijn veilig aangekomen in woonzorgcentrum Triamant in Sint-Truiden. Alles is in gereedheid gebracht om morgen de 190 bewoners te vaccineren. Vrijdag is het de beurt aan woonzorgcentrum Sint-Jozef in Pelt. Ook daar willen alle bewoners een coronaprik.- Ondertussen worden de plannen opgemaakt voor de massale vaccinatie van de bevolking. Er komen 120 vaccinatiecentra in Vlaanderen. Eind april moet de grote vaccinatieronde starten.- In Limburg zijn meer dan 1.000 leerlingen en ruim 120 leerkrachten in quarantaine. De angst om les te geven wordt groter, zo zegt de onderwijsvakbond van het ACOD.- De politie roept op tot getuigen in de zaak van de Albanese inbrekersbende die zondag in Bilzen werd ingerekend na een spectaculaire klopjacht. De vierde inbreker is nog op vrije voeten.- En de verkoopt van gezelschapsspelletjes en puzzels piekt door de coronacrisis.