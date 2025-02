In Heusden-Zolder was het EK baanwielrennen vandaag halfweg. Het eerste grote kampioenschap in de Velodroom verloopt voorlopig vlekkeloos en de Belgen konden er al 3 medailles pakken. De enige Limburger op het Europees Kampioenschap kwam vandaag ook weer in actie. Lowie Nulens reed mee in de sprint. Het verhaal van de baanwielrenner uit Kortessem is opmerkelijk, want hij maakte de overstap van het BMX naar de baan pas een jaar geleden.