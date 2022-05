"Wij laten Wouter Beke niet vallen, zijn rol is nog niet uitgespeeld." Dat zegt CD&V Limburg na het ontslag van Beke. Beke keert terug naar het parlement als kamerlid. Hij is ook titelvoerend burgemeester van Leopoldsburg. In CD&V-kringen is te horen dat hij in Limburg een belangrijke rol moet spelen bij de volgende verkiezingen. CD&V Limburg vindt het ook normaal dat voor de opvolging van Wouter Beke als minister naar een Limburgse mandataris gekeken wordt. "Ook de partij in Brussel begrijpt dat", zegt provinciaal voorzitter Raf Drieskens, die nog geen naam naar voren schuift.