Radio Benelux in Paal neemt intrek in nieuwe studio

Komende zaterdag, 22 april, is het een hoogdag voor muziekminnend Limburg. Want dan is er de tiende editie van Record Store Day. Een initiatief om de onafhankelijke muziekwinkel in de schijnwerper te plaatsen. Wereldwijd brengen artiesten op Record Store Day exclusieve releases uit die enkel te koop zijn in onafhankelijke platenzaken. Ook in Limburg wordt deze hoogdag gevierd met verschillende in-store concerten. Een overzicht. PICK UP Heusden-Zolder Eerste band speelt om 13u: Madcat’s Roughriders Roza Parks ft. Mario Goossens The Whereabouts Of J. Albert Benny Zen & The Syphillis Madmen GIGASWING Hasselt Eerste band speelt om 10u, laatste band om 16u15: Klopmann Madcat’s Roughriders Peuk Rhinos Are People Too The Insect Soldiers Of The Sky GEORGE AND THE BEAR Genk22 april: 10u Zimmerman 14u Ellen Steegen 16u45 Fence 23 april: 14u Roza Parks 15u30 The Monotrol Kid 17u Ground Nero