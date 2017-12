Raf Simons is mode-ontwerper van het jaar in Groot-Brittannië

Ook in het laatste weekend van de expo Holy Cow in de kapel van Kuttekoven, Borgloon hebben vandalen vernielingen aangebracht. De koe, die Tom Herck in de kapel kruisigde, werd vrijdagnacht op de grond gegooid. Een glasraam is gebroken en in de kerk zijn er eerder nog hakenkruisen aangebracht. Zinloze vernielingen noemt de kunstenaar het zelf, die alles op tijd kon herstellen. Tom Herck is blij dat de expo altijd is kunnen blijven doorgaan. Tot vandaag, de laatste dag van de tentoonstelling.