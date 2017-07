Op het Thorpark in Genk is er een grote houten Ark te zien. Het internationaal collectief Constructlab strijkt neer aan de oude mijngebouwen van Waterschei om er de hele zomer lang activiteiten te organiseren. Zo zijn er tien personen uit de hele wereld die twee maanden zullen wonen in The Arch. Ze verzamelen afval en plastic om hiermee bakstenen te maken . Maar er zijn ook workshop en feestjes in de ark.