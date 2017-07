Raf Simons stelt nieuwe collectie voor in New York

Zijn wielercarrière is dan wel over, toch houdt het daar niet op voor Tom Boonen. De ex-profwielrenner maakte vandaag op het Circuit van Zolder bekend dat hij zal deelnemen aan de Belcar. Dat is een Belgisch autoracekampioenschap. Een van de drie wedstrijden die Tom Boonen zal rijden, is de 24 uur van Zolder. Dat zal hij, samen met zijn twee teammaten, doen met een volledig omgebouwde Ford Mustang.