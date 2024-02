Raf Terwingen: "Ongehoord dat sociale woningen leegstaan terwijl wachtlijsten vol staan"

Stad Genk maakt zich op voor de Europese top van morgen en vrijdag met 31 ministers in de gebouwen van Thor Central. De federale politie neemt in samenwerking met politiezone Carma en Limburg Regio Hoofdstad grote veiligheidsmaatregelen om alles vlekkeloos te laten verlopen. Alle straten in de buurt van het gebouw blijven open voor het verkeer, en ook wandelen in de omgeving is nog mogelijk tijdens de top. Vrijdag daarentegen worden er opnieuw boerenprotesten verwacht in de buurt van de Europese Top, wat hier en daar voor verkeershinder zou kunnen zorgen.