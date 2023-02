door Jeroen Houben

Nog tot 8 uur vanavond is Zuid-Limburg 'the place to be' voor liefhebbers van autosport. Daar vindt namelijk de Rally van Haspengouw plaats. En dat is zoals altijd de openingsmanche van het Belgisch Kampioenschap. En voor deze jubileumeditie tekenden heel wat tenoren present. Zoals thuisrijder Jonas Langenakens en vijfvoudig winnaar Kris Princen, maar ook Tom Boonen. Hij proefde enkele weken geleden al van de rallysport in Bastogne. En dat smaakte dus duidelijk naar meer.