- Vlaams Belang kopstuk Chris Janssens put hoop uit de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders. Wat in Nederland kan, kan bij ons ook, klinkt het. Janssens spreekt uitdrukkelijk de ambitie van Vlaams Belang uit om na de verkiezingen te regeren in Vlaanderen.- De PVV van Wilders is de grootste partij in ALLE gemeenten in Nederlands Limburg. We peilen naar reacties bij politici in onze provincie.- De raad van bestuur van de Sportschool in Hasselt wil de acht geschorste leerkrachten ontslaan. Ze krijgen wel nog de kans om zich te verdedigen tijdens een verhoor begin december.- Het gerechtshof in Tongeren wordt omgebouwd voor het grootste assisenproces ooit in onze provincie.- En we gaan naar Riemst waar er feest gevierd wordt. In een woonzorgcentrum blazen twee bewoners vandaag 100 kaarsjes uit.