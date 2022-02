Ramkraak op Applestore in Hasselt: "In mum van tijd heel wat spullen gestolen"

Afgelopen vrijdag kon de politie Limburg Regio Hoofdstad twee winkeldieven oppakken. In totaal hadden ze voor 320 euro aan kledingstukken gestolen in drie verschillende winkels in Hasselt. De verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Leuven. Vorige week vrijdag kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding dat er twee personen een diefstal gepleegd hadden in een kledingwinkel in de binnenstad van Hasselt. Aan de hand van een goede omschrijving van de twee verdachten, kon de politie a.d.h.v. de camera’s in de binnenstad achterhalen welke weg ze afgelegd hadden. Hierdoor werden ze even later onderschept en bleek dat ze in het bezit waren gestolen kledingstukken uit drie verschillende winkels. Daarnaast hadden ze ook een magneet om beveiliging van kledingstukken te verwijderen in hun nabije omgeving verstopt. De politie Limburg Regio Hoofdstad nam de verdachten mee naar het politiekantoor in Hasselt. In totaal hadden ze voor 320 euro aan kledingstukken gestolen. De winkels konden terug in het bezit gesteld worden van de gestolen kledingstukken. De verdachten, een 31-jarige man en 30-jarige vrouw woonachtig in Halen, hadden al eerder voorwaarden opgelegd gekregen. Ze werden dan ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. Deze besliste om hen allebei aan te houden.