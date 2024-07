En intussen is het ook al uitkijken naar Pukkelpop. Het festival in Kiewit start over 45 dagen. Om iedereen al wat vroeger in de Pukkelpopsfeer te brengen, is PKP DWNTWN terug op vrijdag 26 juli. De Hasseltse binnenstad krijgt dan al een voorsmaakje van wat er op de weide geserveerd zal worden. Naast artiesten is er ook heel wat te beleven met streetart en er is ruimte om te skaten en te boulderen.