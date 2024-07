De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, beschermt de ruïne van de burcht van Kolmont in Tongeren definitief als monument. Het Kolmontbos wordt definitief beschermd als cultuurhistorisch landschap en de ondergrond waar de burcht van Kolmont stond wordt een archeologische site. ‘De plek waar de ruïne van de burcht van Kolmont staat is een belangrijke site voor Limburg en meer bepaald voor het vroegere graafschap Loon. De burcht maakte deel uit van een gordel van militaire versterkingen en was een lange tijd oninneembaar. Ze was strategisch gebouwd op een boogscheut van de grens met het Prinsbisdom Luik. Tot op vandaag is het in Vlaanderen een indrukwekkend overblijfsel van een uitzonderlijke middeleeuwse versterking’, aldus de minister van Onroerend Erfgoed. De burcht van Kolmont werd in de jaren 1170 gebouwd in opdracht van de graven van Loon als deel van een gordel van militaire versterkingen. De ruïnes van een tienhoekige donjon, bijgebouwen en een ommuurd neerhof staan op een steile burchtheuvel die onderaan wordt omgeven door een dubbele gracht en een aarden wal. De site is een overblijfsel van deze voor Vlaanderen uitzonderlijke middeleeuwse versterking. De overblijfselen van de burcht van Kolmont bieden een bijzonder wetenschappelijk potentieel. De ruïne ligt in Kolmontbos, een waardevolle oude boskern met een grote dichtheid aan monumentale bomen. Holle wegen, hagen en knotbomenrijen zijn relicten van grensmarkeringen en de parkaanleg in de 19de eeuw.