door Tom Kums

In Belek in Turkije werken de Olympische atleten momenteel een stage af met het BOIC. Onder hen ook Rani Rosius. De Genkse is officieel nog niet gekwalificeerd voor de Spelen in Parijs, maar gaat er wel vanuit dat ze er volgend jaar bij zal zijn. Dat worden dan de eerste Olympische Spelen voor de 23-jarige Rosius. In de Turkse winterzon werkt ze hard om er volgend seizoen meteen te staan.