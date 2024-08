Rani Rosius morgen in actie op Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen in Parijs is de triatlon voor Jelle Geens uitgedraaid op een zware ontgoocheling. Geens was vlak voor de Spelen ziek geworden en onvoldoende hersteld. Hij finishte als 42ste. Na alle commotie over de waterkwaliteit van de Seine kon de wedstrijd vandaag - een dag later dan gepland - dan toch doorgaan. Triatlon is één van de weinige sporten waar je zonder ticket naartoe kan in Parijs en dus stonden de supporters rijen dik aan de oevers van de Seine.