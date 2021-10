Rattenplaag teistert Berings winkelcentrum

De Animal Rescue Service moest gisteren uitrukken voor een jonge Jan-van-Gent in Sint-Truiden. "Een hele verrassing," zegt Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service. Want de vogel vind je normaal gezien enkel aan de kust. En zelfs daar is het zeldzaam om eentje te spotten. Het was een voorbijganger die de vogel tegenkwam op de parking van het zwembad in Sint-Truiden. Hij vond dat het dier er verzwakt uitzag en belde het Animal Rescue Team op. Daar dachten ze dat het over een gewone koksmeeuw ging. "Maar bij aankomst, hadden we meteen door dat het de zeldzame jan-van-gent betrof. Dat was wel een verrassing," vertelt Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service. Aan de Noordzee kan je de jan-van-gent wel eens spotten, maar de kans is klein. In het binnenland is deze kans zo goed als nihil. De jonge en onervaren vogel is waarschijnlijk met de luchtstroom meegevlogen, en de weg kwijtgeraakt. "Het dier was verzwakt en uitgedroogd," vertelt Helleputte. "We hebben de vogel dan meteen naar Oostende gebracht, daar is een gespecialiseerd opvangcentrum. Vandaag kregen we te horen dat het al iets beter gaat met de jan-van-gent."