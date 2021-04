Ravage is enorm na uitslaande brand bij Bowling Champion in Zonhoven

- Limburg is in de running om de Einstein Telescoop binnen te halen. Het miljardenproject is één van de grootste wetenschappelijke projecten ooit in Europa. - In de helft van de Limburgse gemeenten is nu al 1 op 5 volwassenen minstens één keer ingeënt tegen het coronavirus. Er wordt nu zelfs op zaterdag gevaccineerd. Toch blijft de druk op de ziekenhuizen stijgen. Gouverneur Jos Lantmeeters waarschuwt voor een gevaarlijke race tegen de klok.- De coronacrisis zorgt voor lange wachtrijen bij fietsenmakers. Voor sommige onderdelen moeten klanten tot een jaar wachten.- We blikken vooruit op de derby tussen Racing Genk en STVV.- En onbekend is onbemind. Nadat het gerecht een onderzoek startte tegen een jager die in Alken vermoedelijk een das doodknuppelde, gaan we met bioloog Frederik Thoelen op zoek naar zijn mooiste beelden van de das in Limburg.