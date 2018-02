Ravage na storm in bossen Koersel Kapelleke

- De patholoog houdt er rekening mee dat Ivana Smit al dood was voor ze van het balkon viel. Dat zegt hij in een exclusief gesprek met TV Limburg. Gisteren zei ook al een privédetective aan onze redactie dat zijn bevindingen erop wijzen dat er een moordonderzoek moet worden opgestart. - De politie LRH heeft na een onderzoek van de vuilniszakken mogelijk een spoor van de daders van het grootste sluikstort dat ooit gevonden is op het grondgebied van Halen - Voor automobilisten was het krabben geblazen vanochtend. De eerste winterprik van 2018 is een feit. Later deze week daalt het kwik tot min 7 graden. - In Beringen zijn meer dan 1.000 bomen afgeknakt bij de laatste storm. Pas nu wordt de schade in de gemeente duidelijk. - En volgens directeur Patrick Janssens kan Racing Genk het seizoen nog altijd redden. De ploeg mag dan wel geen enkele steek meer laten vallen.