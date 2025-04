RCA wordt Cartel Agency

- De verzelfstandiging van de Limburgse Delhaizes blijft pijn doen. De werknemers hebben bij de franchisenemers soepelere arbeidsvoorwaarden maar worden ook vlotter ontslagen. Dat zegt de vakbond.- Het kost Genk één miljoen euro als de werkloosheidsvergoeding in tijd wordt beperkt. Dopgeld wordt leefloon, voorspelt burgemeester Wim Dries.- Bij een ongeval op de Universiteitslaan in Diepenbeek geraakt een 63-jarige vrouw zwaargewond.- Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen opent een studentenhuis met zeven bedden voor stagiairs.- En de Demer had veel langer moeten zijn dan dat de rivier nu is. De Dijle heeft in Vlaams Brabant een foute naam gekregen. Dat zegt een groep dauwtrippers.