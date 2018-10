Lommelaar Peter Maes is vanmorgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. De trainer van eersteklasser Lokeren, en ex-trainer van Racing Genk, werd gisteren aangehouden in verband met het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Maes werd gisteren al twee keer ondervraagd en moest de nacht in de cel doorbrengen.