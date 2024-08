Reacties na hardbevochten zege van Genk in Beerschot

door Thibaut Willems

Racing Genk heeft een spectaculaire overwinning behaald tegen Beerschot, in een wedstrijd vol verrassingen. In een duel met zeven doelpunten en een rode kaart trok een tienkoppig Genk met 3-4 aan het langste eind. Tolu Arokodare schitterde met twee treffers en is nu de voorlopige topschutter van de competitie. Dit is de tweede zege van het seizoen voor Genk onder leiding van Thorsten Fink. We luisteren naar de reacties van Zakaria El Ouahdi, Thorsten Fink, en Tolu Arokodare.