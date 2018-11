Rechtbank buigt zich morgen over stenengooiers Meulenberg

De 54-jarige vrouw en haar 39-jarige man die verdacht worden van ouderverwaarlozing in Heppen bij Leopoldsburg blijven aangehouden. De 86-jarige vader van de vrouw werd in oktober met geweld om het leven gebracht. Het koppel wordt verdacht van de moord op Marcel De Meester. De tachtiger was dementerend en hulpbehoevend. Zijn dochter en haar man woonden samen met het slachtoffer. In de buurt deden er al langer geruchten de ronde dat de man aan zijn lot werd overgelaten. Zaterdag 27 oktober trof de politie dan het levenloze lichaam van de man aan. Het was snel duidelijk dat het om een ongewoon sterfgeval ging, waarop de 54-jarige dochter, een zorgverleenster, en haar 39-jarige man werden opgepakt. De raadkamer bevestigt nu die aanhouding.