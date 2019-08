Rechter sluit zwembaden Heidestrand in Zonhoven: zware boetes voor uitbater

De 31-jarige man uit Neeroeteren die zaterdag een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, is aangehouden. De man moet in de gevangenis blijven in afwachting van het verdere onderzoek.Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond half zeven op de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren. De 31-jarige autobestuurder reed frontaal in op de achterzijde van zijn voorligger, waarna beide chauffeurs de controle over het stuur verloren. De voorste wagen vloog van de weg en crashte tegen een boom. Het Nederlands koppel dat in het voertuig zat, overleefde de klap niet. De aanrijder kwam er met de schrik vanaf. Hij legde een positieve ademtest af en reed volgens getuigen ook veel harder dan toegelaten snelheid. De man is nu door de onderzoeksrechter aangehouden voor onopzettelijke doding, dronkenschap, alcoholintoxicatie en inbreuken tegen de verkeerswetgeving.