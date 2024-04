Wie is Rik? Het is een vraag die menig wielerliefhebber heeft beziggehouden de voorbije weken en maanden. Merci Rik, een slogan die tijdens heel wat voorjaarskoersen te zien was op het wegdek. Vandaag kennen we het antwoord. Merci Rik is een campagne van de afdeling erfgoed van de provincie Limburg om het fietserfgoed in onze provincie in de kijker te zetten. Rik L'Allemand belandde in de 19e eeuw in Hasselt. In 1892 maakte hij een meerdaagse fietstocht door Limburg waar hij vervolgens verslag van uitbracht. Misschien lag hij daarmee wel aan de basis van de Tour de France.