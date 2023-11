Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits laat in Beringen extra bloedonderzoeken naar PFAS uitvoeren. Beringen is geselecteerd omdat er ongerustheid is bij het actiecomité Leefbaar Tervant en een deel van de bevolking. Eerdere onderzoeken brachten verhoogde dioxinewaardes aan het licht in de buurt van het industrieterrein in Paal. Als mogelijke schuldige wordt gewezen naar de verbrandingsoven van Bionerga. Maar het kan evengoed een andere vervuiler zijn, want de haard van de luchtverontreiniging is moeilijk te achterhalen. Dit Vlaams bloedonderzoek, naast Beringen, ook in Zwijndrecht en Ronse, draait dus om PFAS in gebieden rond brandweerkazernes, industriële sites en verbrandingsovens.