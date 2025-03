Recordaantal jongeren solliciteren bij defensie

- Een 45-jarige Bilzenaar is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de dubbele moordpoging op zijn echtgenote en haar minnaar. Volgens de rechtbank gaat het om een bijzonder schokkende en verwerpelijke daad.- Een recordaantal jongeren solliciteert voor een baan in het leger. Limburgse jongeren die al in het middelbaar een opleiding defensie volgen, schrikken niet terug voor een opdracht in een conflictgebied.- De nieuwe fusiestad Tongeren-Borgloon wil het volgende toeristisch seizoen meer dan 100.000 overnachtingen realiseren. Sint-Truiden gaat dan weer inzetten op de bloesemcitytrip. Beide steden willen dat toeristen kiezen voor langere verblijven.- De Limburgse wijnproductie daalt met maar liefst 67 procent. Oorzaak is het slechte weer.- En Limburgse ambachtswerkers tonen binnenkort hun werk op de wereldberoemde designbeurs in Milaan. TV Limburg kreeg al een voorproefje te zien.