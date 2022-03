Recordaantal vacatures in Limburgs onderwijs

In verschillende Limburgse scholen komen de leerlingen vandaag in pyjama naar de les. Bednet viert vandaag zijn zevende editie van de pyjamadag. Leerlingen en leerkrachten komen dan in pyjama naar school uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. Dit jaar staat de campagne in het teken van leuke momenten. Want zieke leerlingen missen niet alleen de les, maar ook de leuke momenten in de klas. Ook Liv Lox maakt gebruik van bednet. Zij zit in het eerste leerjaar en heeft leukemie. Via bednet kan ze de les volgen en contact houden met haar klasgenoten.