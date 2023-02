Reddingswerker uit Heusden-Zolder haalt op één dag drie lichamen van kinderen vanonder puin

- De aardbeving in Turkije eist een zware emotionele tol van de hulpverleners. Een vrijwillige reddingswerker uit Heusden-Zolder haalt op 1 dag 3 lichamen van kinderen vanonder het puin. - 1 jaar na de start van de oorlog in Oekraïne waarschuwt Willy Claes voor een nieuwe wapenwedloop die de wereld in gevaar brengt. - Vlaams minister van Economie Jo Brouns wil in iedere gemeente een STEM-academie uitbouwen. Die moeten jongeren warm maken voor wetenschap en techniek. - 5 jaar na de terugkeer van de wolf in Limburg toont de natuurfilm Wolf het roofdier in al zijn pracht. De makers vechten tegen vooroordelen en vragen meer begrip voor het toproofdier in onze provincie.- En in Riemst is carnaval een internationaal feest. De stoet trekt zowel over Vlaams als over Nederlands grondgebied.