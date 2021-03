Reeks 1 jaar corona (deel 2): Rob Maggen uit Bree is eerste Limburgse coronadode

Negen maanden geleden verdween de oude brug over het Albertkanaal in Lummen en maakte ze plaats voor een nieuw hoger exemplaar. Vanaf vandaag is de nieuwe stalen boogbrug terug open voor het verkeer. De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren. De oude brug werd eind juni 2020 afgebroken om plaats te maken voor een hoger stalen exemplaar met extra aandacht voor veiligheid en fietspaden. De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en 23 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek. Op de nieuwe brug zijn er twee rijstroken en vrijliggende fietspaden. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De nieuwe brug is op dezelfde locatie gebouwd als de oude brug. Hierdoor moest de brug een 9-tal maanden onderbroken worden voor het verkeer. Fietsers kregen al iets vroeger doorgang. Hierdoor konden we de hinder voor de fietsers beperken. Het gemotoriseerd verkeer kan vanaf vandaag 12 maart nu ook terug over de nieuwe brug rijden. Daarna wordt het kanaal onder de brug nog verbreed tot 86 meter. Ook de jaagpaden onderaan de brug worden verder afgewerkt en zullen als alles verloopt zoals gepland in de loop van april opengesteld worden."Bij het ontwerp van deze nieuwe brug voor Lummen ging veel aandacht naar de voorzieningen voor fietsers," benadrukt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. "Deze brug was geruime tijd afgesloten voor alle verkeer. Dan leidt natuurlijk tot onvermijdelijke hinder. Het beperken van die hinder was dan ook een belangrijk aandachtspunt tijdens de werken. Mede dankzij goed overleg met de gemeente en de VIA T Albert bleef deze maximaal beperkt en werden de werkzaamheden doordacht op elkaar afgestemd.""In Lummen en in het bijzonder in Genenbos hebben we heel erg uitgekeken naar de opening. De brug is een belangrijke verbinding in de buurt, zowel voor omwonenden als voor de handelaars in de buurt. En met de start van de vaccinatiecampagne kunnen Lummenaren nu ook via Genenbos vlot naar het vaccinatiecentrum in Heusden-Zolder", vertelt Luc Wouters, burgemeester Lummen. "Daarnaast zet Lummen zich met dit prachtige bouwwerk extra op de kaart als fietsgemeente: vrijliggende fietspaden en een veilig kruispunt zorgen voor meer veiligheid en comfort voor onze fietsers."