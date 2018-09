Reeks Dag van de Landbouw (deel 2): Zorgboerderij Stichting Ommersteyn

Heeft de landbouw nog een toekomst in Limburg? Met deze vraag trekken we deze week de boer op in een nieuwe TVL-reeks naar aanleiding van de dag van de landbouw. In deel 1 gaan we op bezoek bij een bioboer in Herk-de-Stad. Bij Hoeve Het Blokhuis is de klant letterlijk koning. Klanten beslissen wat Robbie Kelchtermans teelt en dat leidt tot een hele bijzondere manier van agrarisch ondernemen.