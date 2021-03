Reeks De stand van de sterren (deel 6): De Mijlpaal

* We staan aan de vooravond van een versnelling in de vaccinatiecampagne. De komende vijf weken gaan we evenveel mensen kunnen vaccineren als de voorbije 13 weken. Eens we 20 procent van de bevolking gevaccineerd hebben, gaan we het ook merkbaar voelen in de cijfers. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst.* De winkelstraten bleven zo goed als leeg dit weekend. Klanten passen massaal voor winkelen op afspraak, sommige winkels houden zelfs de deuren gesloten. * En gitarist Jan Sanen uit Maaseik brengt met You, The People een persoonlijk album uit. Het gemis aan menselijk contact tijdens de lockdown Het album is een hulde aan alle geliefden die hij al een jaar moet missen door de pandemie.