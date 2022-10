De Diepenbeekse eekhoornfotograaf, Niki Colemont, is één van de tien finalisten in de National Geographic Fotowedstrijd in de categorie Dieren. Hij fotografeerde het moment dat een eekhoorn op een stukje mos in het water springt en aan de haal gaat met een hazelnoot. "Ik kon de foto nemen net op het moment dat de eekhoorn weer vertrok. Door de reflectie in het water, vormt de eekhoorn een perfecte cirkel met zijn eigen weerspiegeling," vertelt de fotograaf. Colemont maakt vaak grappige foto's van eekhoorns, hij creëert een set voor de dieren, en laat ze ermee spelen. Zo kan je in zijn nieuwe epo 'Dag Kleine Vriend' foto's zien van eekhoorns op een scooter, in een prinsessenkoets of op een paard. Maar zijn deelnemende foto in de National Geographic-wedstrijd is deze keer een "spontane natuurfoto," aldus de fotograaf. Voor de kanshebbende foto, reed Niki Colemont naar een privaat bos in Noord-Brabant, in Nederland. In het bos ligt een grote vijver. Eekhoorns zijn van nature niet gek op water. Daarom legde Colemont wat mos in de vijver, met daarop een nootje. Het duurde twee uur voor een eekhoorn de sprong waagde. "Het is een fantastisch gevoel als je zo'n momentopname kan vastleggen. Eekhoorns zijn razendsnel. Het dier in kwestie sprong op het mos in een vijver, nam de hazelnoot en vertrok weer. En dat allemaal op één seconde. Ik ben wel trots op het resultaat," zegt Colemont. Bekijk de foto hier.