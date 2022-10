“We zijn corona goed doorgekomen, maar wachten nu af wat de volgende crisis zal brengen.” Dat zegt CEO Hilde Rutten van BergHoff Belgium in Het Blijft in de Familie. De hoofdverdeler van BergHoff keukenmaterialen in de Benelux noteerde de afgelopen twee jaren een groei van bijna 50 procent. We waren tijdens de coronaperiode meer thuis, en kookten bijgevolg ook vaker in onze eigen keuken. De energiecrisis is een ander verhaal. Nu de consument met torenhoge facturen wordt geconfronteerd, neemt het koopgedrag ook af.