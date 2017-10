Volgende week dinsdag is het vijf jaar geleden dat Ford Genk de deuren sloot en 10.000 mensen op straat stonden. In tegenstelling tot wat algemeen werd verwacht, is er toch geen bloedbad op de arbeidsmarkt gevolgd. De Limburgse economie doet het vandaag beter dan ooit tevoren. Dat is bijna volledig toe te schrijven aan jonge startende ondernemingen die in Limburg als paddenstoelen uit de grond schieten. Veel van die starters worden gekoesterd en gepamperd in incubatoren van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Zeg maar broeikassen voor bedrijven. TV LImburg brengt deze week vijf portretten. We starten met de Corda Campus in Hasselt.