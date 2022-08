REEKS Limburgers op Pukkelpop: Niels Orens

Ondanks de warme zomer en de hittegolf waar we nu in zitten, komen er bij installateurs van airconditioning navenant geen bestellingen binnen. De vraag is bijna stilgevallen. En dat terwijl dit soort weersomstandigheden enkele jaren geleden nog tot een rush op airco leidden. Volgens verschillende installateurs die we contacteerden zijn mensen vandaag terughoudender omdat ze een recessie verwachten. De hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekerheid over de toekomst, en dat doet dus ook letterlijk de temperatuur stijgen in de Limburgse huiskamers.