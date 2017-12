Reeks Limburgse sterrenchefs (deel 2): chef La Source ontving tweede Michelinster

De negende editie van Dickens-dagen in Bilzen - en de derde onder de vleugels van regisseur Hubert Schoenmaekers – was opnieuw een voltreffer. Maar liefst 30.000 mensen waren dit weekend getuige van de opening van Hotel Dickens, het thema van 2017. Meer dan 150 acteurs, figuranten en muzikanten – allemaal vrijwilligers – namen de bezoekers mee voor een stiekeme blik achter de schermen. Het traject leidde hen door de wandelgangen en alle faciliteiten van het hotel – de incheckbalie, de wellness, het casino, de bioscoop en zelfs het golfterrein. "De magische wandelroute voerde langs bekende en minder bekende plekjes in het stadscentrum. Wij schatten het aantal bezoekers op 30.000 verspreid over de volledige twee dagen," vertelt schepen van evenementen Griet Mebis. Historische stadhuis is blikvanger “We bouwden verder op het bestaande concept maar introduceerden tegelijk heel wat nieuwe elementen. We willen de bezoekers immers blijven verrassen en verwonderen. Eén van de belangrijkste nieuwigheden was de vorm en de plaats van het hoofdpodium. Het oude stadhuis kreeg er plots twee vleugels bij dankzij twee reusachtige stellingconstructies. Het geheel vormde een gigantisch podium voor de openings- en slotshow. Door de uitstraling van het gebouw en de aangepaste verlichting was die keuze een schot in de roos,” zegt een trotse regisseur Hubert Schoenmakers: Nederlanders onder de indrukNiet enkel Bilzenaren komen naar de Dickens-dagen. Ook veel bezoekers uit Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen vonden de weg naar Bilzen. "Onder de bezoekers waren trouwens opvallend veel Nederlanders. Daarbij ook een delegatie van de stad Maastricht. Die toonde zich erg onder de indruk. Zij nodigden ons uit op donderdag 21 december om een miniversie van Hotel Dickens te brengen tijdens Magisch Maastricht, een cultuurfestival in de binnenstad. Het is de start van een samen- en wisselwerking tussen Bilzen en Maastricht op toeristisch en cultureel vlak. Iets om naar uit te kijken in de toekomst," vertelt burgemeester Frieda Brepoels. 10 jaar Dickens Ook om naar uit te kijken is de editie van Dickens 2018. Schepen van citymarketing Bruno Steegen: “Dan organiseren we de tiende editie. Wat dat in petto heeft blijft nog een goed bewaard geheim, maar het is alleszins een goede reden om dit gebeuren nog wat specialer en feestelijker te maken.”