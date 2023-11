Reeks Martelmoord (aflevering 5): Zus van slachtoffer kan niet slapen omdat ze aan martelingen denkt

In de assisenzaal in Tongeren is het alle hens aan dek. Vandaag wordt de ruimte omgebouwd voor het grootste assisenproces ooit. 13 beschuldigden, 33 advocaten, 12 juryleden, nabestaanden van het slachtoffer en politieagenten moeten allemaal een plek krijgen tijdens het proces. En dat is niet zo simpel. Want er moet rekening gehouden worden met heel wat factoren: zo mogen juryleden de beschuldigden niet kruisen, en is het niet de bedoeling dat nabestaanden van het slachtoffer naast de beschuldigden moeten zitten. Er zal vandaag nog tot in de late uurtjes gewerkt worden om alles in orde te maken, zegt zittingsdeurwaarder Cyriel Lambrix in onze vierde aflevering van de reeks over de Martelmoord.