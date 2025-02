Reeks Slachtoffers: een leven voor en na (afl. 2) - "Slachtoffers mogen niet doodgezwegen worden"

De families van de omgekomen brandweermannen Benni Smulders en Chris Medo zijn het geloof in het gerecht volledig kwijt. In de jeugdrechtbank heeft de verdediging de vrijspraak gevraagd voor twee minderjarige verdachten van de brandstichting in Beringen, waarbij in 2019 de twee brandweermannen om het leven kwamen. De vader van Benni Smulders spreekt van straffeloosheid. "In dit land worden slachtoffers gestraft en gaan daders vrijuit", klinkt het. Eerder kwam de derde, meerderjarige dader er ook al vanaf met een in zijn lichte straf.