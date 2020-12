Authentiek gebak terug in de Limburgse huiskamers brengen, dat is het doel van de startende onderneming genaamd 'Postbrode'. Het is een initiatief van vier Limburgse vrienden die de passie voor het bakken willen delen met anderen. Klanten kiezen online uit verschillende recepten. De ingrediënten worden dan afgewogen en verpakt in een bakbox die aan huis wordt geleverd. Het is een succes, want heel wat Limburgers staan tijdens deze lockdown graag in de keuken.