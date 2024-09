REEKS VERKIEZINGEN: Gingelom

- Bij een home invasion in Koersel krijgt een bewoner klappen op zijn hoofd met een koevoet. Midden in de nacht stonden drie indringers naast zijn bed.- Gemeenten incasseren drie keer meer aan snelheidsboetes door trajectcontroles. Volgens tegenstanders zijn ze een melkkoe voor gemeentebesturen. Volgens verkeersexperts is het aantal dodelijke ongevallen gehalveerd.- Voor het eerst in jaren start het hoger onderwijs in Hasselt zonder noemenswaardige verkeersproblemen. Studenten lijken meer gebruik te maken van randparkings, openbaar vervoer en de fiets.- Door het kartel van N-VA met Open VLD is Steven Vandeput nu al zeker van een nieuwe termijn als burgemeerster in Hasselt. Dat blijkt uit een peiling van Het Nieuwsblad. In Genk lijken de gemeenteraadsverkiezingen af te stevenen op een nek-aan-nek-race tussen de partijen van Wim Dries en Zuhal Demir.- En in onze reeks in aanloop naar de verkiezingen maken we vandaag de balans op in As en Gingelom.