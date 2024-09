Wie wordt de grootste partij en krijgt het initiatiefrecht om de burgemeester te leveren en een coalitie te vormen? Dat is de inzet van de verkiezingen in Wellen. Els Robeyns is er 12 jaar burgemeester en hoopt er nog 6 jaar bij te doen. Haar coalitiepartner cd&v gaat in kartel met de N-VA naar de kiezer, onder de naam 'Samen'. Het gonst van de geruchten over een voorakkoord in Wellen. Vooruit-ROB van Els Robeyns zou na 13 oktober gaan regeren met Bruisend Wellen. Maar, zoals dat meestal is met voorakkoorden, wordt dat ontkend.