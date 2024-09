REEKS VERKIEZINGEN: Lanaken

Wie is nog bereid om te vechten voor de Limburgse belangen in Brussel? Er sijpelen sombere berichten door over de Limburgse strijdpunten bij de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering. De gesprekken zouden tegen vanavond afgerond moeten zijn en moeten uitmonden in een regeerakkoord. Zo ligt de afschaffing van de provincie op tafel. Limburg met zijn landelijk karakter zou van het verdwijnen van het provinciebestuur de dupe zijn, zeggen de tegenstanders. Ook is in de coulissen te horen dat de niet-Limburgers aan de onderhandelingstafel Limburg de gevraagde extra richtingen in het hoger onderwijs niet gunnen. Vooruit Limburg wil het niet zomaar laten gebeuren en doet een wanhopige oproep om de provincie Limburg te behouden. Volgens Alain Yzermans, provinciaal voorzitter van Vooruit, heeft Limburg nood aan een krachtig provinciebestuur, want dat heeft ons al door zware crisissen geloodst. Met dit standpunt gaat Yzermans in tegen de partijlijn van voorzitter Conner Rousseau.