REEKS VERKIEZINGEN: Nieuwerkerken

door Yarne Puts

Naar onze nieuwe reeks in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen dan. De afgelopen tien jaar is de schuldgraad in Nieuwerkerken met de helft verminderd, zegt burgemeester Dries Deferm. Daarnaast is hij fier dat hij jonge gezinnen heeft weten aan te trekken door bijkomende wooneenheden te creëren. Sandra Vansimpsen van de grootste oppositiepartij Vooruit vindt dat de gemeeste te veel bijbouwt en te weinig luistert naar de burger. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken we elke dag naar een Limburgse gemeente. De kandidaat-burgemeesters doen daarbij hun plannen voor de gemeente uit de doeken.