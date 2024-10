REEKS VERKIEZINGEN: Tessenderlo-Ham

door Luc Moons

Wie wordt de eerste burgemeester van de fusiegemeente Tessenderlo-Ham, de eerste niet politieke fusie in Limburg? In Tessenderlo is burgemeester Karolien Eens van rode signatuur. In Ham is met Marc Heselmans de cd&v aan de macht. Bij de verkiezingen van 13 oktober staan de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar en belooft het een nek-aan-nekrace te worden. De twee burgemeesters zeggen dat ze geen afspraken gemaakt hebben. De grootste partij levert de burgemeester. De fusie Tessenderlo-Ham stond in de sterren geschreven en werd beklonken door de vorige burgemeesters, Fons Verwimp en Dirk De Vis. Geen van beiden komt op en dat maakt de strijd extra spannend.